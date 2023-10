Netflix prepara-se para abrir lojas onde clientes podem imergir no mundo da ficção

A Netflix prepara-se para levar o mundo da ficção para mais perto dos subscritores. A empresa planeia abrir lojas onde será possível imergir no mundo das séries mais populares da plataforma de "streaming".Este novo espaço, que será apelidado de "Netflix House", vai combinar retalho, restauração e experiências, revelou Josh Simon, vice-presidente de produtos de consumo da empresa, à Bloomberg. Ou seja, irá disponibilizar algumas das refeições mais icónicas de algumas das suas séries e vender a roupa que algumas das personagens mais conhecidas usam.As primeiras duas lojas estão previstas para 2025, com os Estados Unidos a serem o primeiro mercado onde este novo segmento de negócios será lançado. A ideia é posteriormente alargar o conceito a outros mercados.A decisão é tomada depois de alguns anos a testar o conceito. É o caso da "Queen's Ball: A Bridgerton Experience", que já passou por várias cidades norte-americanas e onde é possível mergulhar no mundo da conhecida série "Bridgerton", que gira em torno da vida de famílias da realeza e de alta sociedade britânicas no início dos anos 1800.Agora, a "Netflix House" será algo mais permanente, com a empresa a dar passos mais sérios na promoção dos seus conteúdos. "Já vimos como os fãs adoram imergir no mundo dos nossos filmes e séries e temos pensado muito sobre chegar ao nível seguinte", afirmou Josh Simon.Os detalhes sobre como funcionará este novo segmento não foram revelados, mas a empresa já está à procura de localizações para instalar estes espaços.