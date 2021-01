Netflix supera 200 milhões de assinantes. Ações disparam 13% no "after hours"

A Netflix revelou esta terça-feira, após o fecho de Wall Street, ter superado pela primeira vez os 200 milhões de assinantes dos serviços de streaming ao ganhar 8,5 milhões de subscritores no quarto trimestre de 2020. No "after hours", as ações da empresa dispararam perto de 13%, para os 565,41 dólares, um máximo histórico.O ganho de assinantes nos últimos três meses do ano passado surge após uns desapontantes 2,2 milhões de subscritores adicionais no terceiro trimestre, que levantaram dúvidas sobre se a empresa estaria a estagnar.Na primeira metade de 2020, com os confinamentos devido à pandemia, a empresa conquistou 25,9 milhões de assinantes. No conjunto do ano, a Netflix somou 37 milhões de novos clientes.A Netflix reportou lucros de 542 milhões de dólares no quarto trimestre, uma quebra homóloga de 8,4%. As receitas aumentaram 21,4%, para 6.640 milhões de dólares. A faturação anual ascendeu a 25 mil milhões de dólares, uma subida de 24%, enquanto os resultados operacionais aumentaram 76%, para 4,6 mil milhões de dólares.