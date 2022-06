Noesis fatura quase 50 milhões em 2021

Leia Também Espanhola Altia dá mais de 14 milhões para comprar a portuguesa Noesis

Leia Também Noesis quer faturar 40 milhões e atingir os 900 colaboradores

A consultora tecnológica portuguesa Noesis, adquirida em 2020 pela espanhola Altia, faturou 49,5 milhões de euros no ano passado, um valor recorde e uma subida de 12,1% face ao ano anterior, informou esta terça-feira a empresa em comunicado.A internacionalização continua a ser a grande aposta da Noesis, que conta com escritórios no Brasil, Espanha, Irlanda, Holanda e Estados Unidos, tendo o mercado internacional representado cerca de 35% do volume de negócios e crescido 16% em relação a 2020.A empresa indica também que as áreas com maior crescimento em termos de faturação foram "Low Code Solutions – área dedicada ao desenvolvimento de aplicações na tecnologia OutSystems – que registou um crescimento de 19,6% face ao ano anterior e os serviços de Quality Management e DevOps&Automation que registaram um aumento de 15,5%"."Em 2021 completámos o primeiro ano do plano estratégico para o triénio 2021-2023, com os objetivos nele inscritos, plenamente cumpridos, não só no crescimento do volume de negócios, mas também na melhoria dos nossos níveis de rentabilidade e no reforço da nossa atividade internacional, que nos deixa bons indicadores para continuarmos o nosso caminho de crescimento, em 2022", afirma Luís Castro, CFO da Noesis, citado no comunicado.A Noesis emprega mais de mil pessoas distribuídas por Portugal (em Lisboa, Coimbra, Porto, Proença-a-Nova e mais recentemente Guarda e Covilhã), Brasil,Espanha, Irlanda, Holanda e Estados Unidos.