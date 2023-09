Norte-americana Issuu muda-se para a Estação de Braga e procura engenheiros

De origem dinamarquesa, com sede em Palo Alto, na Califórnia (Estados Unidos), e escritórios em Copenhaga e em Berlim, a Issuu chegou a Braga em Setembro de 2021, instalando o seu novo escritório na Avenida Cidade do Porto.

Reclamando ter a maior plataforma SaaS ("software as a service") de marketing e conteúdos em todo o mundo, então com mais de 30 milhões de publicações alojadas e quatro mil milhões de "pageviews" por mês, a Issuu anunciava que o escritório bracarense iria "focar-se na contratação de engenheiros de software e gestores de produtos locais", pretendendo contratar cerca de três dezenas até ao final desse ano.

A Issuu contava com o seu escritório de Braga para "acelerar o crescimento" da multinacional, "aproveitando a engenharia de software e talentos de gestão de produtos em Braga", cidade que classificava como "um polo em expansão para a inovação tecnológica", com "a segunda maior taxa de estudantes do ensino superior em ciência e tecnologia" do país.

"Braga é o local ideal para contratar talentos técnicos, especialmente devido aos esforços do presidente da Câmara Municipal, Ricardo Rio, na última década, na construção de um ecossistema de startups e criação de relacionamentos entre as empresas, o governo local e a Universidade do Minho, orientada para a inovação", afirmava, nessa altura, Joe Hyrkin, CEO da Issuu.

Hyrkin realçava que "esta nova equipa irá colaborar estreitamente com os nossos escritórios de Copenhaga e Berlim, à medida que continuamos a desenvolver a Issuu como um destino único e sustentável para os criadores publicarem e partilharem conteúdos online. Estamos entusiasmados por abrir este novo escritório e esperamos tornar-nos parte da comunidade tecnológica local", rematava o mesmo gestor da empresa norte-americana.

Dois anos depois, a Issuu anuncia que na próxima quarta-feira, 6 de setembro, vai inaugurar as suas novas instalações em Braga, numa cerimónia que contará com o CEO da empresa.

O novo escritório bracarense da Issuu ocupa o quarto piso do Edifício Estação Ferroviária, no Largo da Estação.

Sem querer revelar o número actual de profissionais que reportam ao escritório de Braga, fonte oficial da Issuu adiantou ao Negócios apenas que a empresa "está em crescimento e à procura de novos colaboradores no nosso país, na área de engenharia".