NOS e Amazon Web Services lançam Acelerador 5G para impulsionar "startups'

A NOS e a Amazon Web Services (AWS) lançaram hoje o Acelerador 5G - Programa de Inovação Colaborativa para impulsionar 'startups' com ideias e negócios que possam ser potenciados pela quinta geração, cujas inscrições terminam em 11 de abril.As inscrições para este programa, que conta com o apoio da Startup Lisboa, arrancam hoje e duram mais de um mês."Com velocidades muito mais rápidas, baixa latência e com a capacidade de ligar milhões de equipamentos e dispositivos entre si, o 5G será um dos principais impulsionadores da economia digital", refere a operadora de telecomunicações liderada por Miguel Almeida, em comunicado."A NOS, enquanto operador de telecomunicações líder na inovação, e a Amazon Web Services (AWS) lançam um programa que vai desafiar as 'startups' com atividade em Portugal a tirarem partido da tecnologia 5G, para desenvolverem as suas ideias de negócio", acrescenta.A NOS e a AWS pretendem "apoiar a construção de um ecossistema de inovação e de empreendedorismo 5G em Portugal, liderando a transformação digital e potenciando a criação de oportunidades associadas à nova tecnologia móvel", salientam as tecnológicas.A este acelerador podem concorrer 'startups' nacionais e estrangeiras com operação em Portugal "que tenham um modelo de negócio que possa ser potenciado pela tecnologia 5G ou que pretendam explorar e desenvolver novos modelos de negócio a partir desta tecnologia".As 'startups' selecionadas irão beneficiar "da exposição a potenciais investidores, entre o quais a Armilar Venture Partners, entidade que gere o Fundo de Capital de Risco 'NOS 5G'".Além disso, terão também acesso a sessões com mentores técnicos e de negócio da NOS e da AWS e a uma oferta de serviços da Amazon Web Services que pode ir até 100 mil euros, através do programa AWS Activate."O grande vencedor receberá um prémio monetário de 7.500 euros e acesso direto à incubação na Startup Lisboa", refere a NOS.O programa Acelerador 5G tem a duração de sete semanas e é composto por 'webinars', sessões de mentoria e momentos de acompanhamento individual de cada projeto, entre outros, terminado em 30 de junho com "a dinamização de um 'Demo Day' e a apresentação pública dos projetos finalistas a potenciais parceiros e investidores".Todos os projetos que integrem este programa têm "desde logo acesso a oportunidades de inovação colaborativa seja diretamente com a NOS e com a AWS, ou com clientes das mesmas, assim como acesso a parceiros e mentores especialistas, incluindo a rede de mentores da Startup Lisboa".A NOS sublinha que esta iniciativa vem reforçar a sua aposta "no ecossistema de empreendedorismo 5G nacional, depois da constituição do Fundo de Capital de Risco NOS 5G no final de 2019, com uma dotação de 10 milhões de euros".