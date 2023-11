Nova CEO da Web Summit pode ser trunfo na edição da sobrevivência

A organização da Web Summit prepara-se para mais uma edição do certame com uma “crise reputacional” em mãos. Especialistas acreditam que o perfil da nova CEO, Katherine Maher, pode funcionar a favor, mas só com sucesso do evento, que arranca na próxima segunda-feira. Efeitos da crise política em Portugal no evento geram divisão.



Katherine Maher, nova CEO da Web Summit Sílvia Abreu silviaabreu@negocios.pt 07:45







A Web Summit está a dias da edição que poderá ditar a sua sobrevivência e a nova CEO, Katherine Maher, pode ser um trunfo para superar a crise que a organização tem em mãos. Ligada aos direitos humanos e ao Médio Oriente – onde viveu vários anos –, a nova escolha para a liderança da Web Summit dá respostas em várias frentes, consideram os especialistas de Marketing e Comunicação

