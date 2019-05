Número de operadores de jogo online licenciados triplicou desde dezembro de 2016

A primeira licença de exploração do jogo online em Portugal foi emitida a 24 de maio de 2016, à Betclic. Nesse ano foram quatro as entidades a serem licenciadas. Em 2017, o número de operadores aumentou para sete. No ano passado foram autorizadas mais duas operadoras e já este ano foram emitidas licenças para outras duas empresas.