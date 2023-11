O programa da Web Summit (que corre o risco de estar desatualizado quando ler)

As mudanças no programa da Web Summit têm sido tantas que algumas partes deste texto não vão, provavelmente, bater certo com o programa final. A última desistência é do ministro da Economia alemão. Marcelo Rebelo de Sousa ainda consta como orador.

O programa da Web Summit (que corre o risco de estar desatualizado quando ler)









