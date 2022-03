Operação da Salesforce em Portugal “segue tendência” de crescimento da operação europeia

Leia Também Mais de 70% dos profissionais sentem não ter competências digitais para o futuro

A norte-americana Salesforce, especializada em software CRM, que permite fazer a gestão da relação com os clientes, faz um balanço positivo do desempenho da operação em Portugal. A operação em Portugal arrancou há um ano e, há cerca de 15 dias, a empresa passou a contar com um escritório na capital, mais concretamente nas Torres de Lisboa.Num encontro com a imprensa, esta quarta-feira, Fernando Braz, country leader da Salesforce em Portugal, destacou que a operação na região EMEA (Europa, Médio Oriente e África) registou um crescimento de 35%. E, sem revelar números concretos, "Portugal seguiu essa tendência" da região.No início deste mês, a Salesforce apresentou os resultados do ano fiscal de 2022, que terminou a 31 de janeiro. No total, a empresa registou um aumento global de vendas de 25%, com uma faturação superior a 26 mil milhões de dólares (23,67 mil milhões de euros).Em declarações à imprensa, Fernando Braz refere que a empresa já tinha uma "pegada muito forte" junto das pequenas e médias empresas (até 200 colaboradores) antes da criação da operação portuguesa. Estes números foram reforçados a partir do momento em que a Salesforce criou uma operação por cá, garante este responsável.E, ao longo do último ano, a empresa tem registado uma maior procura em algumas áreas de atividade, muito devido ao impulso da pandemia. "O digital veio para ficar", garantiu Fernando Braz, que sublinhou a importância de as empresas terem "continuidade" na estratégia digital, já que, no mundo online, a concorrência é "global".Em Portugal, a empresa tem a Sonae na lista de clientes, além de companhias como o Grupo Brodheim, Grupo Pestana, a Pluricosmética, Gato Preto, Sport Lisboa e Benfica ou o Novo Banco.A Salesforce concluiu no ano passado a aquisição da plataforma colaborativa Slack - também uma das empresas que ganhou força durante a pandemia de covid-19. A tecnológica norte-americana desembolsou 27,7 mil milhões de dólares nesta compra."A aquisição não se deve apenas às capacidades colaborativas" do Slack, sublinhou Fernando Braz, acrescentando que o Slack "vai ser a grande e nova transformação" dos serviços da empresa. A ideia da empresa passa pela concentração de mais ferramentas no Slack. Assim, quem recorre à plataforma da Salesforce poderá, em breve, concentrar várias funções no mesmo sítio, sem a necessidade de abrir mais ferramentas para visualizar informação importante para o negócio.