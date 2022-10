Paddy Cosgrave: “Sem a edição de 2021, a Web Summit teria colapsado”

A crise pandémica foi difícil para o setor, com muitos eventos no mundo inteiro a desaparecerem. Se a edição do ano passado não tivesse sido presencial, a Web Summit teria ido pelo mesmo caminho, assume Paddy.

“Sem a edição de 2021, a Web Summit teria colapsado”









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: “Sem a edição de 2021, a Web Summit teria colapsado” O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar