Page e Brin abandonam liderança da Alphabet e CEO da Google assume o comando

O presidente executivo e o presidente da Alphabet, casa-mãe da Google, vão deixar a liderança da empresa. Quem assume as rédeas é o atual CEO do motor de busca, Sundar Pichai, que vai acumular os dois cargos.

Larry Page e Sergey Brin, co-fundadores da Google, vão deixar, respetivamente, os seus cargos de CEO e presidente da Alphabet, casa-mãe do motor de busca. Sundar Pichai acumulará a presidência executiva de ambas as empresas, avançou a Bloomberg citando um comunicado da Alphabet.





Pichai, que em 2014 assumiu o cargo de vice-presidente da Google e no ano seguinte foi promovido a CEO, agarra agora também nas rédeas da Alphabet – a "holding" entretanto criada para agrupar as várias empresas do grupo.