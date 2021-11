Pandemia rompe velhos hábitos e abre espaço para inovação

Leia Também Portugal ultrapassou média europeia de pessoas a trabalhar de casa em 2020

Jon-Michial Carter era o maior cético em relação ao trabalho remoto quando um dos seus gerentes sugeriu que testassem a ideia em 2019."Tínhamos uma área de 100.000 metros quadrados cheia de médicos que prestavam atendimento virtual remoto", disse o fundador e presidente-executivo da ChartSpan, uma provedora de cuidados para doentes crónicos com sede em Greenville, Carolina do Sul. "Parecia inconcebível que pudéssemos mandá-los para casa."Quando a covid-19 chegou em 2020, foi o que a empresa fez. Como resultado direto, está a ganhar mais dinheiro. Os funcionários dizem que estão mais felizes e os números mostram que estão mais produtivos.Mudanças simelhantes e potencialmente sísmicas podem estar a acontecer no mundo dos negócios.A pandemia matou mais de 750.000 americanos e deixou milhões de desempregados. Mas algo mais está a acontecer também. O choque forçou gerentes de todos os lugares a tentar fazer as coisas de maneira diferente, acelerando a inovação.Isso "abre a porta para essa novidade radical na forma como as empresas estão configuradas", disse Jason Thomas, chefe de investigação global do Carlyle Group.Como outros indicadores económicos, a produtividade dos EUA - uma medida de rendimento por hora que é fundamental para a prosperidade de longo prazo de empresas e trabalhadores - ficou volátil na pandemia. Milhões de americanos mudaram para novos empregos e precisaram de tempo para se adaptarem.A produtividade afundou no terceiro trimestre, à medida que a variante delta da covid-19 limitou o crescimento logo após uma onda de contratações no verão. No início do ano, estava a crescer a um ritmo bem acima da média da década anterior. É muito cedo para definir a tendência de longo prazo.Ainda assim, muitos dados apontam para um uso mais profundo da tecnologia em várias empresas, permitindo que aumentem de escala sem custos adicionais.Isso refletiu-se nos lucros corporativos, que cresceram 10,5% no segundo trimestre, para um recorde de 2,8 biliões de dólares. Surpreendentemente, foi alcançado com menos pessoas a trabalhar.Como a produtividade acontece e como medi-la são perguntas relevantes para as quais os economistas não têm grandes respostas.Os novos equipamentos são um caminho para atingir esse objetivo, permitindo com que os trabalhadores aumentem a sua produtividade. Mas novas formas de organização corporativa podem ter o mesmo efeito.Foi o que aconteceu em ChartSpan, cuja localização no centro de Greenville foi um marco da pujante cultura de startups da cidade.Quando a pandemia chegou, a empresa não teve outra escolha a não ser trabalhar em casa, desenvolvendo um pequeno programa piloto de trabalho remoto.Os primeiros retornos surpreenderam os gerentes. Os funcionários estavam a fazer mais, com maior eficiência e flexibilidade, enquanto os resultados da empresa cresciam. "Nunca vimos números assim na nossa história", disse Carter. "A nossa força de trabalho foi de Greenville, Carolina do Sul, para todo os EUA."