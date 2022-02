Plataforma de telefones recondicionados fecha ronda de investimento de 108 milhões

Leia Também O bê-á-bá para a compra de produtos recuperados

A Swappie, que se dedica à compra e venda de smartphones recondicionados, anunciou esta terça-feira que levantou 108 milhões de euros numa ronda de financiamento série C. Esta ronda foi liderada pela empresa de capital de risco Verdane, contando também com a participação de investidores como a Lifeline Ventures, a Inventure, Reaktor Ventures e TESI.Tendo em conta o valor levantado nesta ronda, o valor de financiamento conquistado pela empresa eleva-se a 149 milhões de euros.A empresa sediada na Finlândia pretende utilizar o valor deste investimento para "apoiar a sua expansão para todo o continente europeu". E indica ainda, na nota divulgada, que este desenvolvimento deverá também refletir-se no aumento do número de trabalhadores efetivos, que passará de "1.200 para 2.200 até ao final deste ano".A Swappie está presente em 15 mercados, incluindo Portugal, onde disponibiliza uma plataforma de compra e venda de smartphones recondicionados. Estes equipamentos são já usados mas, após processos de avaliação dos dispositivos e, se necessário, reparação, são vendidos a preços mais baixos. A ideia é que, através desta reutilização e exemplo da economia circular, seja possível tornar mais sustentável a compra de tecnologia. A venda de recondicionados da Swappie permite comprar equipamentos com uma garantia de pelo menos 12 meses.A companhia tem duas fábricas próprias, uma na Finlândia e outra na Estónia, indicando que dessa forma "controla toda a cadeia de valor", desde os testes e reparação de aparelhos até à venda de dispositivos recondicionados."A nossa prioridade é acelerar o crescimento nos nossos mercados europeus atuais, com vista a expandirmos ainda mais nos próximos anos e darmos resposta à elevada procura", diz Sami Marttinen, co-fundador e CEO da Swappie.