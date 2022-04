Plataforma tecnológica Manta investe um milhão de euros em Portugal

A Manta, uma plataforma de "data lineage", que permite desenhar um mapa de fluxos de dados, vai instalar um escritório em Portugal, que estará operacional no outono. A empresa detalha que este investimento se cifra em um milhão de euros, com o objetivo de "impulsionar o crescimento da empresa".



Fundada em 2016, a empresa está a expandir o negócio, depois de já marcar presença em Praga, Nova Iorque, Flórida ou Dublin. A criação de uma presença física no mercado português é feita através de um centro de engenharia e produto, que será instalado na capital do país.



Ao Negócios, Cláudia Leitão, responsável de pessoas e cultura da Manta, explica que o "core da atividade está nos Estados Unidos", mas que a "grande aposta dos próximos anos será desenvolver o mercado de EMEA [Europa, Médio Oriente e África] e APAC [Ásia-Pacífico]". Nesse contexto, "Portugal estará necessariamente no futuro mapa de desenvolvimento comercial, mas acima de tudo o que a Manta procura no mercado nacional é o reforço da sua pool de talento especializado." A empresa destaca que pretende investir em talento no mercado português e, até ao final do ano, quer contratar 50 pessoas. Dessa forma, abre a porta a diversas vagas para perfis como programadores Java, engenheiros "DevOps", engenheiros de suporte, consultores de integração ou ainda gestores de produtos.



Esta responsável detalha que o Tech Hub em Lisboa "está atualmente localizado em Marvila, num co-working space, mas apenas temporariamente", já que o "objetivo será fechar em breve um espaço no Parque das Nações, onde sabemos que temos uma oferta mais moderna e sofisticada." O comunicado da empresa detalha que o centro em Portugal irá contar com 1.500 metros quadrados de dimensão, sendo destacado que a companhia irá apostar num modelo de "trabalho híbrido", que pretende estar focado na colaboração.



A empresa já tem "15 pessoas alocadas à equipa de Portugal nas áreas de engenharia, produto, partnerships, people & culture e finance." A Manta garante que pretende "investir na relação com as principais faculdades de engenharia informática" como uma forma de obter talento, mas que "terá acima de tudo uma maior preocupação com a criação de uma equipa experiente, que consiga tomar a liderança no desenvolvimento de novas funcionalidades do nosso produto."



A solução de Data Lineage desenvolvida pela companhia "permite às empresas simplificar as suas bases de dados, bem como prevenir e identificar incidentes que potencialmente impactam as empresas em milhões de euros", explica Cláudia Leitão. "Devido à complexidade do produto, a Manta centra-se sobretudo no segmento enterprise, mas a verdade é que data lineage é um mundo ainda pouco explorado, daí o facto de sermos pioneiros", acrescenta. "Acreditamos que o nosso produto tem o potencial de ajudar outras empresas mais jovens e de pequena ou média dimensão, daí também estarmos sempre atentos ao desenvolvimento de novas funcionalidades, mais ágeis e mais versáteis."