Portugal multiplica por 64 transações via Alipay na primeira semana de outubro

O gigante chinês dos pagamentos eletrónicos, o Alipay, divulgou que o volume de transações disparou nos sete dias que começaram no feriado nacional da China, o 1 de outubro. Portugal foi um dos territórios onde o volume mais cresceu.





As transações feitas em lojas fora da China, entre 1 e 7 de outubro, cresceram 10% quando comparadas ao mesmo período de 2018. Em Portugal, o volume aumentou 64 vezes no mesmo espaço temporal. Seguiram-se as Filipinas, embora a uma larga distância, pois superaram em 26 vezes a fasquia do ano anterior.