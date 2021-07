Portuguesa GoContact vendida por 21 milhões à americana Broadvoice

A GoContact, empresa de software de contact center detida a 100% pela portuguesa Wavecom, foi vendida à Broadvoice, uma empresa norte-americana de comunicações VoIP, por 21 milhões de euros, segundo comunicado divulgado pela empresa aveirense.A Wavecom assinala que a GoContact, "uma das várias spin-offs da aveirense Wavecom" foi "vendida por valor recorde em termos de múltiplos europeus para este tipo de transações, sem qualquer ronda de investimento anterior".A empresa de Aveiro diz ainda que "espera agora promover outras spin-offs que têm por base a sua tecnologia e que estão em linha com a estratégia de desenvolvimento de produtos e soluções IoT". E exemplifica com áreas como "Sistemas de localização de pessoas e objetos, em tempo real (RTLS), para as áreas da Indústria, Logística e Saúde"; "Sistemas de comunicações IoT (Internet of Things) para aplicações em Smart Cities"; "Connected BUS, solução de conectividade para passageiros de transportes públicos, que permite a contagem de pessoas em tempo real, Wi-Fi a bordo com ligações a 4 e 5G entre outras funcionalidades"."Esta é uma excelente oportunidade para fazermos uma análise introspetiva ao momento de valorização da atividade dos serviços e soluções de Contact Center em Portugal. Estamos perante um negócio que nos irá permitir continuar a investir em tecnologias IoT e em I&D para os setores da Saúde, Indústria, Transportes e Smart Cities", refere, citado no comunicado, Nuno Marques, co-CEO da Wavecom.A Wavecom foi criada em 2000 por engenheiros licenciados na Universidade de Aveiro e opera atualmente em Portugal e Espanha mas tendo projetos espalhados por quatro continentes.