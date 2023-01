Portuguesa Magic Beans fecha 2022 com receitas de três milhões e aponta a 5 milhões este ano

ao aconselhamento em tecnologia cloud, em comunicado. Em termos de número de trabalhadores, a empresa liderada por Vítor Rodrigues (na foto), diz contar neste momento com 70 funcionários, sendo o objetivo chegar às 120 pessoas este ano. "Estamos já a recrutar ativamente", revela o CEO da tecnológica na mesma nota.



Em termos de número de trabalhadores, a empresa liderada por Vítor Rodrigues (na foto), diz contar neste momento com 70 funcionários, sendo o objetivo chegar às 120 pessoas este ano. "Estamos já a recrutar ativamente", revela o CEO da tecnológica na mesma nota.

O ano de 2022 foi de "forte crescimento" para a portuguesa Magic Beans. A tecnológica, que foi criada em 2017, divulgou esta terça-feira que fechou o ano com um crescimento de 75% e receitas de três milhões de euros.O objetivo é atingir os cinco milhões de euros de receitas em 2023, realça a empresa, que se dedicaEntre os objetivos para este ano está também o de consolidar a presença internacional nos mercados onde já está presente, seja com subsidiárias, seja com a recente abertura de operações. Em 2022 a empresa iniciou operações em Itália, na Suíça e nos Países Baixos, sendo o objetivo alargar a "pegada a pelo menos mais dois países: Áustria e Alemanha"."Poderemos vir a considerar abrir mais escritórios e/ou operações, mas dado o clima de instabilidade que se vive, dependerá da evolução dos mercados e da economia", afirma Vítor Rodrigues.Em 2023, a Magic Beans irá também reforçar a sua parceria com a AWS e com a Google a par de uma grande aposta na sua estratégia multicloud e nas soluções de IP Management e de modernização aplicacional, assim como dar continuidade à estratégia de especialização e obtenção de certificações, destaca ainda a empresa.Neste momento, a tecnológica portuguesa tem parcerias com empresas como a AWS, Google, Microsoft, RedHat e Zendesk.