Portuguesa My Lads recebe investimento de 7,6 milhões para juntar realidade aumentada ao desporto

A startup portuguesa My Lads anunciou que levantou 7,6 milhões de euros numa ronda de investimento seed, liderada pela Riva Technology and Entertainment (RTE). A empresa, que recorre à realidade aumentada para fazer com que figuras colecionáveis de jogadores de futebol ganhem vida, indica que o montante angariado permitirá alavancar as áreas tecnológicas, aumentar a equipa e ainda atrair novos clientes internacionais.Além da RTE, também António Félix da Costa, campeão de Fórmula-E e fundador da APEX Capital participou nesta ronda"O nosso investimento na My Lads é uma movimentação estratégica que permite-nos mergulhar mais no mundo da realidade aumentada, que está efetivamente a dar poder ao envolvimento dos fãs. O nosso portefólio de empresas é uma excelente oportunidade para alavancar a área de ‘gaming’, desporto, envolvimento de fãs e tecnologia. Os fundadores fizeram um excelente trabalho a assegurar alguma das melhores equipas da Europa e estamos ansiosos para ver a visão deles ganhar vida", aponta Paul Roy, CEO da RTE, em comunicado.A My Lads vende online figuras de jogadores de futebol, como Cristiano Ronaldo, João Félix, Rui Patrício, Bruno Fernandes ou de Eusébio, além de colecionáveis de jogadores dos "três grandes". Através de uma aplicação para smartphone, as réplicas "ganham vida", recorrendo à realidade aumentada. Desta forma, os fãs podem tirar fotografias ou gravar vídeos em diversos cenários, com a réplica do jogador escolhido."Os fãs querem sentir-se como parte da família da equipa e sentir que têm importância para os seus ídolos. É essa a nossa crença e é por isso que, na My Lads, os fãs são a parte mais importante do puzzle. Esta ronda de investimento sedd vai ajudar-nos a criar mais experiências para os fãs e a criar memórias únicas e colecionáveis para aumentar o envolvimento dos fãs com as suas equipas desportivas favoritas", refere Ivan Braz, CEO da My Lads.