Portuguesa YData arrecada 2,7 milhões de dólares em financiamento

A startup portuguesa YData anunciou esta manhã que arrecadou um investimento no montante de 2,7 milhões de dólares (2,33 milhões de euros, à taxa de conversão atual). A ronda "seed" foi liderada pelo Flying Fish Partners, fundo norte-americano, chefiado por ex-diretores da Microsoft e da Amazon, e contou ainda com a participação das portuguesas Faber e EDP Ventures, bem como dos "business angels" Steve Shwartz, Sergio Giacoletto e Carter Rabasa da 200 OK Ventures.



Criada em 2019 por Gonçalo Martins Ribeiro e Fabiana Clemente, a YData é uma startup portuguesa que desenvolveu uma plataforma de preparação de dados, que acelera o desenvolvimento de soluções de inteligência artificial e aumenta o retorno do investimento nesta tecnologia.



O financiamento agora angariado, surge depois de um outro, de 500 mil euros em março de 2020, e servirá permitir à YData acelerar a sua estratégia de expansão global, com enfoque na internacionalização para os Estados Unidos, e duplicar a equipa até ao final do ano.



"Os objetivos de crescimento rápido e conquista de mercado requerem necessidades de capital que possibilitem o mesmo, pelo que o capital de risco acaba por ser a escolha deste tipo de negócios. Esta não será a última ronda de investimento, pois temos grandes ambições e provavelmente daqui a outro ano e meio estaremos a anunciar uma nova ronda de investimento", indica Gonçalo Martins Ribeiro ao Negócios, por email.





A startup atua na Europa (Portugal, Espanha, Áustria) e está agora a iniciar-se nos nos EUA e Canadá. O Reino Unido e Alemanha também são mercados-alvo.

Em comunicado, Frank Chang, da Flying Fish Partners, conta a sua experiência real com o problema que a YData resolve: "Na Microsoft, a nossa principal dificuldade ao construir sistemas de inteligência artificial foram os dados. As equipas investiam imenso tempo, dinheiro e recursos de 'data science' para garantir que tínhamos dados de alta qualidade e os 'datasets' certos para construir os modelos que precisávamos, explica, justificando que esta situação foi uma das razões que o fez investir na startup portuguesa.