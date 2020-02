Portugueses apostam 9,5 milhões por dia em jogo online

A indústria do jogo online em Portugal viu o volume de apostas subir 42% no ano passado para mais de 3,4 mil milhões de euros, o que equivale a cerca de 1,6% do PIB. A receita fiscal gerada subiu de 66,5 para 94,8 milhões de euros.