Primeiro curso da Escola 42 no Porto já em marcha

scola 42 foi fundada em Paris pelo milionário francês Xavier Niel, está em 20 países e defende um sistema de aprendizagem entre pares. O curso, que demora em média três anos e meio a completar, é gratuito para os alunos e financiado por mecenas. Por cá, Pedro Santa Clara, que l

Qualquer pessoa se pode candidatar à 42, independentemente da experiência, sendo o único critério terem pelo menos 17 anos.

"Depois, tudo depende do mérito: têm de passar dois testes online – são jogos que avaliam a capacidade de resolver problemas lógicos, têm uma ambiguidade intencional para perceber como é que as pessoas lidam com o stress e com a incerteza", relatava ao Weekend o diretor da Escola 42 em Portugal quando o projeto de Lisboa foi lançado.



Se os alunos passarem os testes, fazem a chamada Piscine, um "bootcamp" de 26 dias consecutivos, bastante intensos, em que aprendem a programar. Todos os dias têm um desafio, todas as sextas-feiras têm um exame e aos fins de semana recebem um desafio de grupo. "É a mesma lógica de aprender a nadar: atiramos toda a gente à água e apontamos uma sequência de exercícios. Se saírem do outro lado da piscina, é porque aprenderam a nadar", explicou então.





Quase 200 alunos atiraram-se esta quarta-feira, pela primeira vez, para a "piscina" da 42 Porto, a escola de programação sem horário, sem professores e sem propinas que abriu portas em julho deste ano na Invicta.O primeiro curso no Porto integra alunos de nove nacionalidades, com idades entre os 18 e os 61, sendo que mais de 50% dos participantes apenas completaram o 12.º ano ou o ensino profissional.E, a exemplo do que já acontecia em Lisboa, "a variedade de profissões é ampla, englobando bartenders, bailarinas, engenheiros civis, eletricistas, estafetas, motoristas, advogados, músicos e fisioterapeutas", descreve a escola lançada em Portugal por Pedro Santa Clara em comunicado."As mais de 5.000 candidaturas que a escola registou em tão pouco tempo demonstram com clareza que as competências aqui desenvolvidas dão resposta às necessidades de talento em profissionais ligados à tecnologia e à programação", afirma Pedro Santa Clara citado no comunicado, frisando que "um campus no Norte do país alarga sobremaneira a nossa presença territorial e oferece esta oportunidade a muitas mais pessoas.A Eiderou o projeto do "campus" da Nova School of Business and Economics (Nova SBE), deu-lhe forma nas cidades de Lisboa e do Porto.

As próximas duas "piscinas" no Porto estão já agendadas para 2023: 30 de janeiro a 24 de fevereiro e 6 a 31 de março.