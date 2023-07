Há mais 190 candidatos a atirarem-se para a piscina da 42

escola de programação sem horário, sem professores e sem propinas liderada por Pedro Santa Clara, que liderou também o projeto do "campus" da Nova School of Business and Economics (SBE) em Carcavelos.





Mais 191 candidatos estão a tentar a sua sorte atirando-se para a piscina da Escola 42 em Lisboa, aEm comunicado, a Escola 42 adianta que "já se encontram nas instalações de Lisboa a fazer o último teste - depois de terem superado os testes online" 191 novos alunos que procuram um lugar no curso que arranca em outubro."A chamada Piscine é um bootcamp intensivo de 26 dias a aprender as bases de programação e a descobrir se a 42 é a escola certa", descreve a escola de programação no mesmo comunicado.Os atuais candidatos "têm uma média de 26 anos e representam 17 nacionalidades". Além disso, do total de alunos há 21% de mulheres". Outro dado curioso é o facto de, segundo dados da escola, "quase 90% têm pouca ou nenhuma experiência em programação".A Escola 42 tenta ensinar programação de forma prática, "desenvolvendo projetos entre pares, num modelo que parece um jogo". "Assim, para além das competências técnicas, cada aluno desenvolve a capacidade de comunicação, trabalho em equipa e resolução de problemas, bem como a criatividade, autonomia e resiliência", descreve no mesmo comunicado.

Desde que foi inaugurada, a Escola 42 de Lisboa já realizou 13 piscinas em Lisboa, contabilizando esta que agora está a decorrer. No Porto foram realizadas 6. Neste momento há 430 alunos em Lisboa e 275 alunos no Porto, sendo que a escola de já teve, no total, 2.102 candidatos a fazer a piscine (a contar com esta) e o Porto 934. Na capital, 5 alunos já terminaram o curso.

scola 42 foi fundada em Paris pelo milionário francês Xavier Niel, está em 20 países e defende um sistema de aprendizagem entre pares. O curso, que demora em média três anos e meio a completar, é gratuito para os alunos e financiado por mecenas. Por cá, Pedro Santa Clara,

deu-lhe forma nas cidades de Lisboa e do Porto.