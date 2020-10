Pedro Santa Clara: “Tomei o gosto por esta coisa de fazer escolas”

Liderou o projeto do "campus" da Nova School of Business and Economics (Nova SBE) em Carcavelos e está agora a lançar a Escola 42 no bairro lisboeta de Penha de França. "Tomei o gosto por esta coisa de fazer escolas", brinca o professor de Finanças, doutorado em Gestão pelo INSEAD. A 42 é uma escola de programação, gratuita para os alunos, financiada por mecenas e privados. Pedro Santa Clara já ganhou o epíteto de "pedinchas", orgulha-se disso. Até agora, angariou seis milhões de euros. Na 42 não há professores, só alunos. Dos 5.400 candidatos iniciais, 800 passaram nos primeiros testes online. O espaço é inaugurado no dia 26 de outubro.







