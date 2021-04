Receitas e lucros do Facebook superam expectativas e rede social dispara em bolsa

As receitas da empresa sediada em Menlo Park (Califórnia) aumentaram 48% no primeiro trimestre deste ano, face ao período homólogo de 2020 (17,73 mil milhões), para 26,17 mil milhões de dólares, quando a projecção média apontada pelos analistas inquiridos pela FactSet era de 23,67 mil milhões.



Já o resultado líquido da empresa liderada por Mark Zuckerberg aumentou 94%, para 9,49 mil milhões de dólares (contra 4,90 mil milhões no mesmo trimestre do ano precedente).

O lucro por ação foi de 3,30 dólares (contra 1,71 dólares um ano antes), ficando acima dos 2,37 dólares esperados pelos analistas auscultados pela FactSet.



No que diz respeito à audiência de "Facebookianos", a empresa anunciou um incremento de 10%, para um número total de utilizadores mensais ativos de 2,85 mil milhões, quando o consenso do mercado esperava 2,86 mil milhões.

Os utilizadores diários ativos ascenderam a 1,88 mil milhões, contra uma estimativa de 1,89 mil milhões. Face ao período de janeiro a março do ano passado, significou um aumento de 8%.



Apesar de o aumento de utilizadores ter ficado ligeiramente abaixo do projetado pelo mercado, os investidores gostaram dos números. A tecnológica segue a ganhar terreno no "after-hours" da negociação da bolsa nova-iorquina, com uma subida de 4,95% para 322,30 dólares, depois de encerrar a sessão regular desta quarta-feira a somar 1,16% para 307,10 dólares.