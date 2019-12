De acordo com a Reditus, os resultados operacionais foram de 1 milhão de euros, ainda assim inferior em 23,8% aos obtidos um ano antes.



O EBITDA Consolidado ficou nos 2,7 milhões de euros até setembro, o que compara com os 3,2 milhões de euros dos nove primeiros meses de 2018, menos 17,1%.



Os proveitos ficaram nos 18 milhões de euros face a 24,8 milhões de euros registados no período homólogo, uma queda de 27,6%. Fruto, em particular, da queda de 37,7% registada nos mercados internacionais, nomeadamente em África. No mercado nacional as vendas também caíram, mas a um nível mais baixo, de 21%, o que a empresa atribui a "um mercado bastante agressivo e concorrencial, e a estratégia implementada por forma a melhorar as suas margens".



A empresa diz que "a contração dos proveitos em relação ao período homólogo é fruto de uma de uma decisão estratégica de privilegiar o foco comercial sobre os projetos de maior valor acrescentado". E garante que obteve novos contratos, que "apesar de consubstanciarem um menor volume de negócios apresentam uma maior rentabilidade, e renovou de forma vantajosa vários contratos nos segmentos de IT Consulting e BPO".



A Reditus teve prejuízos de 156 mil euros nos nove primeiros meses do ano, findos em setembro, uma melhoria face aos 422 mil euros de há um ano. Em comunicado a empresa atribui os prejuízos aos custos financeiros que "comeram" os resultados operacionais positivos que, por seu turno, também caíram, fruto da descida da atividade.