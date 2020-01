A vontade dos Estados Unidos era que o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, banisse por completo a intervenção da Huawei no país, alegando que a tecnológica chinesa pode utilizar o respetivo equipamento para aceder a segredos das potências ocidentais. Acusações que são negadas pela Huawei.



A decisão do Reino Unido pode prejudicar a relação com os Estados Unidos, numa altura em que estes países estão em conversações com vista a selar um acordo comercial que modele as trocas entre ambos depois de os britânicos abandonarem a União Europeia.



O Brexit acontecerá a 31 de janeiro, no mesmo dia em que se espera a visita ao país do secretário de Estado norte-americano Michael Pompeo.





O Governo britânico afirmou, esta terça-feira, 28 de janeiro, que vai permitir que a chinesa Huawei participe na construção da rede de 5G no país, embora com restrições.Os operadores que, como a Huawei, são considerados de "alto risco" vão estar excluídos da intervenção em redes centrais e sensíveis, enquanto que no restante território vão ter um teto de 35% para o seu contributo, avança a Reuters.