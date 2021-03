Retail Consult de Matosinhos abre escritório na China

Depois de Portugal, Estados Unidos, Alemanha, Brasil, México e Chile, a China. Especializada na implementação de soluções tecnológicas para retalho, a Retail Consult acaba de abrir o primeiro escritório na Ásia.

Inaugurado no início deste ano, a nova estrutura localizada em Xangai vai permitir consolidar a operação no mercado asiático e "detetar e potenciar oportunidades emergentes", de acordo com a informação partilhada esta manhã pela empresa sediada em Leça do Balio, Matosinhos.

"Acreditamos que a China tem um potencial de crescimento extremamente elevado. É um dos maiores mercados retalhistas do mundo e o nosso conhecimento técnico e de negócio, resultante dos inúmeros projetos que desenvolvemos em todo o mundo, proporciona oportunidades muito interessantes", resume Paulo Silva, CEO da Retail Consult.

Como o Negócios escreveu em setembro, assinou no primeiro semestre de 2020 um contrato "relevante" para fazer a implementação do sistema de gestão de armazém do Universal Beijing Resort, um mega projeto na capital chinesa, que tinha abertura prevista para a primavera de 2021, que inclui sete parques temáticos e que irá receber mais de dez milhões de turistas por ano.

Fundada em 2011 por cinco ex-funcionários da Enabler – quatro portugueses, um alemão e outro brasileiro –, uma "spin-off" da direção de Sistemas de Informação da Sonae Distribuição que a Sonaecom vendeu em 2006 à indiana Wipro, emprega perto de 230 engenheiros informáticos no Centro Empresarial da Lionesa, de um total de 300 espalhados por vários países.

A Retail Consult tem projetos em vários segmentos do retalho, como moda, alimentação, farmácia, telecomunicações ou eletrónica – em Portugal são apenas dois, a Parfois e o grupo Sonae – e registou uma faturação de 26 milhões de euros em 2019.