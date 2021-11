Revolução na liderança da Glintt: Luís Cocco rende Nuno Vasco Lopes

A liderança da tecnológica é alvo de uma verdadeira revolução com a saída da presidente do Conselho de Administração, do CEO e de um vogal.



As renúncias terão efeito a 31 de dezembro deste ano e foi já deliberada a cooptação de Rui Manuel Assoreira Raposo para exercer o cargo de presidente do Conselho de Administração, bem como a designação de Luís Paulo Cocco para ser CEO interino.



Os novos "chairman" e CEO iniciam funções a 1 de janeiro de 2022.



O comunicado não indica os motivos das renúncias dos administradores da tecnológica portuguesa.

