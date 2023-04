Samsung anuncia redução da produção de 'chips'

A Samsung Electronics anunciou esta sexta-feira que vai reduzir a produção de 'chips' "a um nível significativo", esperando também uma queda de 95,8% nos lucros operacionais entre janeiro e março.A empresa sul-coreana indicou que vai ajustar a produção de 'chips' para reduzir o excesso de inventário face a um mercado de semicondutores em retração, sem adiantar pormenores sobre os níveis de redução da produção nas fábricas, de acordo com um comunicado enviado à bolsa de valores de Seul.Por outro lado, a Samsung disse esperar uma queda de 95,8% para 600 mil milhões de won (417 milhões de euros) nos lucros operacionais no primeiro trimestre do ano.Inicialmente, a empresa tinha declarado que não iria ajustar a produção de 'chips' face à queda de preços no setor.