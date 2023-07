Lucros da Samsung caem 84,5% no segundo trimestre

Leia Também Lucros da Samsung cresceram mais de 6% o ano passado em Portugal e Espanha

Os lucros da gigante sul-coreana Samsung Electronics caíram 84,5% no segundo trimestre deste ano, em relação ao período homólogo, devido a uma menor procura mundial de chips, foi anunciado esta quinta-feira.A Samsung obteve um lucro líquido de 1,72 biliões de won (cerca de 1,2 mil milhões de euros), no segundo trimestre do ano, indicou a empresa.O rendimento operacional bruto (Ebitda) da empresa, sediada em Suwon, foi de 1,7 biliões de won (1,2 mil milhões de euros), menos 88,2%, enquanto o lucro operacional foi de 670 mil milhões de won (475 milhões de euros), menos 95,2% do que entre abril e junho de 2022.O volume de negócios foi de cerca de 60 biliões de won (42,5 mil milhões de euros), uma queda de 22,3% em relação ao segundo trimestre do ano anterior.Os resultados apresentados pela Samsung estão de acordo com as previsões apresentadas pela empresa a 10 de julho.A empresa atribuiu os resultados principalmente a uma queda na procura de chips para utilização em dispositivos eletrónicos e veículos, o que resultou na primeira perda operacional para a divisão em 14 anos, devido a um aumento no inventário de semicondutores.A Samsung disse esperar que a procura recupere gradualmente na segunda metade do ano, embora tenha avisado que as condições vão continuar a ser difíceis nos próximos meses.Este aumento da procura deverá ser particularmente marcado por um aumento das encomendas de 'chips' de memória para utilização no desenvolvimento de produtos e serviços relacionados com a inteligência artificial (IA).Os fabricantes de semicondutores, incluindo a Samsung, têm vindo a reduzir a produção de chips para fazer face ao aumento dos stocks, na expectativa de que os efeitos positivos desta decisão se reflitam no futuro.A empresa disse também esperar que o lançamento de novos telemóveis e aplicações para computadores ajudem a melhorar os resultados.Na quarta-feira, a Samsung apresentou a nova geração de telemóveis, Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5, que se dobram e são mais leves e compactos, para tentar manter o domínio quase absoluto, num segmento em que a Google e a Motorola já lançaram produtos próprios para competir.A empresa pretende que metade das vendas de telemóveis até 2025 sejam deste tipo de equipamentos dobráveis.