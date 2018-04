Samsung estima lucro trimestral recorde de 12 mil milhões de euros

Reuters

A multinacional sul-coreana revelou esta sexta-feira as estimativas de resultados, que apontam para um lucro recorde de 11.999 milhões de euros, mais 57,6% do que em igual período do ano passado.

Os números reflectem o forte crescimento nas vendas de memórias DRAM e do smartphone Galaxy S9.



A Samsung antecipa que as vendas terão alcançado os 46.119 milhões de euros, uma melhoria de 18,7% face aos três primeiros meses de 2017.

As contas oficiais da empresa serão apresentadas a 26 de Abril.