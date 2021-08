Samsung quer investir 206 mil milhões até 2023 para crescer no pós-pandemia

Até 2023, o conglomerado sul-coreano Samsung pretende investir 206 mil milhões de dólares, cerca de 175,4 mil milhões de euros, para expandir as operações em diversas áreas de negócio, fomentando o crescimento num cenário pós-pandemia.A Samsung pretende dividir este montante entre áreas como a biofarmacêutica, inteligência artificial, robótica ou ainda na indústria de semicondutores, que atravessa atualmente uma crise à escala global.A empresa não indica de que forma será feita a distribuição do valor pelas várias áreas, mas afirmou que pretende assentar o seu crescimento também através de fusões e aquisições.De acordo com a agência Reuters, este montante de investimento está 30% acima do valor determinado em 2018 para os três anos seguintes."A indústria de "chips" é uma das seguranças da economia coreana. O nosso investimento agressivo é uma estratégia de sobrevivência no sentido em que, assim que for perdida a competitividade, é quase impossível recuperar", indica o comunicado da companhia.