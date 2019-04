Samsung recolhe Galaxy Fold e adia lançamento

A tecnológica sul-coreana vai recolher todos os telemóveis de teste que distribuiu por jornalistas e especialistas do setor, após relatos de vários problemas com o novo modelo. Ainda não há novas datas para o lançamento.

Kim Hong-Ji/Reuters

Depois de ter adiado os eventos para apresentar o mais recente modelo na China, a Samsung decidiu adiar todas as datas de lançamento do Galaxy Fold, o primeiro telemóvel com ecrã dobrável da marca sul-coreana. A tecnológica vai ainda recolher todos os telemóveis de teste que distribuiu por jornalistas e especialistas do setor, após relatos de vários problemas com o novo modelo.Nos últimos dias, vários jornalistas especializados têm reportado ecrãs partidos, disformes, a piscar ou mesmo sem imagem, ao fim de apenas um dia de utilização. No Twitter, o fenómeno #foldgate, onde se exemplificam os defeitos do telemóvel que será comercializado a 1.980 dólares, vai ganhando força.

Neste cenário, a Samsung anunciou, na segunda-feira, 22 de abril, o adiamento dos eventos de lançamento que estavam planeados para esta semana em Hong Kong e Xangai, deixando por esclarecer se o lançamento nos Estados Unidos, marcado para esta sexta-feira, 26 de abril, também seria cancelado.

A maior produtora de smartphones do mundo confirma agora que todos os eventos de lançamento serão adiados, sem adiantar novas datas. De acordo com a Reuters, o adiamento será feito por um período de tempo "indeterminado", enquanto a Samsung investiga os defeitos no novo modelo.

Ainda segundo a agência noticiosa, as primeiras conclusões apontam para que os problemas estejam associados ao impacto em zonas expostas da dobradiça do ecrã.