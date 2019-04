Samsung adia lançamento de smartphone dobrável na China por problemas no ecrã

Reuters

A Samsung adiou os eventos de lançamento do novo Galaxy Fold, o telemóvel com um ecrã que se dobra, que estavam planeados para esta semana em Hong Kong e Xangai, depois de terem sido reportados defeitos no modelo. A confirmação foi dada por fontes oficiais da tecnológica sul coreana, que não especificaram quais os defeitos em causa.Apesar de, oficialmente, a Samsung não indicar quais os problemas com o novo modelo da marca, vários jornalistas especializados têm reportado diferentes problemas: ecrãs partidos, disformes, a piscar ou mesmo sem imagem são alguns dos defeitos ao fim de apenas um dia de utilização, de acordo com a Reuters.A Samsung confirma apenas que recebeu "alguns" relatos de estragos no telemóvel de 1.980 dólares, numa altura em que só estão a ser experimentadas amostras do modelo, que ainda não está a ser comercializado. Mas, no Twitter, o fenómeno #foldgate é cada vez mais popular:

A tecnológica indica que está a investigar estes relatos de defeitos e recusa confirmar se irá adiar outro lançamento, o dos Estados Unidos, marcado para esta sexta-feira, 26 de abril.

Já na Europa, o início das vendas está marcado para maio.