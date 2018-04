Sandra Fazenda Almeida é a nova directora da APDC

Sandra Fazenda Almeida é a nova directora executiva da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações (APDC). A nova líder da associação tem experiência em consultadoria estratégica e empresarial, em gestão, marketing e vendas, e uma ligação ao sector de Turismo e Educação, de acordo com um comunicado emitido esta terça-feira, 10 de Abril.





A nova directora pretende "reforçar o posicionamento da Associação como plataforma das TIC e media e catalisadora do processo de transformação da economia e da sociedade para o digital", de acordo com o comunicado.





Sandra Fazenda Almeida foi directora da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) de 2006 a 2009. No Turismo de Portugal foi também directora da Escola de Hotelaria e Turismo de Santa Maria da Feira durante 4 anos. Tendo ainda dirigido a Talents4Cruising, uma agência privada de colocação de pessoal especializada no sector do turismo. A carreira da nova líder da APDC está ainda marcada por experiência profissional na área da consultoria estratégica e empresarial, tendo trabalhado para empresas em vários países, como no Reino Unido, Brasil, Angola, Cabo Verde e Portugal. Entre 2015 e 2017 leccionou na Universidade Europeia, segundo o comunicado.