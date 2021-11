Solução para drones e luva para detetar cancro vencem prémios de inovação da Altice

O vencedor da categoria de estudantes de mestrado e de doutoramento recebeu um prémio no valor de 25 mil euros.

conetada a uma aplicação móvel, que através de tecnologia analisa a diferença entre as pressões do tecido mamário "saudável" e as irregularidades que surjam no tecido, "contribuindo para uma deteção atempada e evitar tratamentos agressivos ou cirurgias mutilantes no futuro".





BfK Awards, que é promovido pela Altice em parceria com a Agência Nacional de Inovação (ANI), teve como vencedor a startup Smartex.ai, que usa a inteligência artificial para inspeção em tempo real de têxteis, com vista a reduzir o desperdício e das falhas na produção. O trabalho, desenvolvido por uma equipa encabeçada por António Rocha, tinha recebido este ano o prémio Pitch da Web Summit.

São dois projetos de inovação com vista a transformarem modelos económicos e a sociedade. Uma solução para evitar a colisão com drones e uma luva para detetar cancro foram os grandes vencedores dos Altice Innovation Awards.O Collision Avoidance on Unmanned Aerial Vehicles using Deep Neural Networks, da autoria de Dário Pedro, traduz-se numa framework concetual focada em veículos aéreos não tripulados, autónomos e em rede, para prevenção da colisão com objetos de reduzida dimensão, procurando atingir níveis aceitáveisde segurança e confiabilidade.Já o SenseGlove, desenvolvido por Francisco Nogueira, consiste num dispositivo médico de rastreio, doméstico e portátil, que complementa o convencional autoexame mamário. Trata-se, essencialmente, de uma luvaO dispositivo está ainda numa fase de desenvolvimento e carece de validação clínica, mas o objetivo de Francisco Nogueira é de que possa chegar ao mercado - após passado o período e os procedimentos necessários à validação científica - em 2023. O engenheiro biomédico começou a trabalhar no projeto já durante a pandemia. O valor monetário do prémio ascende a 50 mil euros.Quanto ao