Sony recomenda subida em 50 euros do preço da PlayStation5. Em Portugal já custa pelo menos 700 euros

A Sony anunciou esta quinta-feira subidas nos preços recomendados da PlayStation 5, quer no modelo digital, quer na versão SSD. A nova tabela tem efeitos imediatos, com exceção do Japão, onde entra em vigor apenas a 15 de setembro. Entre os vários mercados mundiais, apenas os EUA escapam a esta revisão em alta dos preços.

Os "gamers" portugueses irão acompanhar o restante mercado europeu: para o bloco, a gigante japonesa recomenda um aumento de preço em 50 euros para 549,99 euros, no caso da versão SSD e de igual montante para 449,99 euros, no que toca à digital edition.

Resta saber, como vão reagir a estes aumentos as cadeias de retalho tecnológico que operam em Portugal, já que, segundo o levantamento efetuado pelo Negócios, a PlayStation5 já custa mais de 700 euros, em ambas as versões.

No resto do globo, a Sony recomenda uma subida de 30 libras (35,56 euros à taxa de câmbio atual) no Reino Unido para 479,99 libras (568,98 euros) para a versão SSD e 399,99 libras (474,15 euros) para a edição digital. São ainda afetados por estes aumentos Japão, China, Austrália, México e Canadá.

A medida surge depois de a Sony ter reportado uma queda de 2% na venda de dispositivos de videojogos no segundo trimestre, tendo acompanhado a tendência que se viveu no mercado por outros pares como a Nintendo e a Microsoft. Este deslize nas vendas pode ser explicado em parte pelo fim do efeito pandemia que levou a um "boom" na compra deste tipo de dispositivos.

Em comunicado, a empresa esclarece que a esta subida se deve às "elevadas taxas de inflação em todo o mundo, assim como as tendências adversas no câmbio, o que tem um impacto nos consumidores e cria pressão sobre muitas indústrias. Assim, "tomámos esta decisão difícil de subir o preço recomendado da PlayStation 5", remata.