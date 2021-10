Os seus algoritmos já entraram em grandes produções e videojogos como The Simpsons Ride e Fable II. Verónica Orvalho é investigadora em animação facial e fundadora da Didimo, startup portuguesa que transforma fotografias em personagens 3D de alta resolução. É apontada como uma das empreendedoras mais inovadoras da Europa – está na lista das 21 finalistas do “Prize for Women Innovators”, concurso promovido pelo Conselho Europeu de Inovação. Os modelos matemáticos de Verónica chegaram também ao território da saúde e da educação

Os humanos digitais de Verónica Orvalho









