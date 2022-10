Startup de NFT RealFevr capta 10 milhões de euros em financiamento

A RealFevr, startup especializada na comercialização de NFT de futebol em formato vídeo, angariou um financiamento de 10 milhões de euros que vai usar para acelerar a expansão internacional, foi hoje anunciado.Num comunicado divulgado nesta segunda-feira, 31 de outubro, a startup diz que a ronda de investimento é liderada pelo investidor desportivo global ADvantage e que contou ainda com a participação de Semapa Next, Shilling Capital Partners, e "várias estrelas internacionais do futebol".

características reais do mercado, bem como os desafios económicos e políticos mundiais", e explica que este investimento vai servir para

A RealFevr destaca a dimensão da angariação, dadas "asacelerar a expansão internacional da RealFevr, a aquisição de novos direitos de propriedade intelectual e o "lançamento do primeiro Trading Moments Game do mundo: FEVR Battle Arena, com lançamento previsto para as próximas semanas"."A nossa equipa está orgulhosa e entusiasmada com os novos produtos que estamos a construir. E a parte mais satisfatória é que agora criámos a oportunidade de aumentar a nossa estrutura de forma explosiva e estaremos definitivamente à altura da responsabilidade", frisou o CEO da empresa, Fred Antunes, citado no comunicado.Através da combinação de novas parcerias, inovação em blockchain e expertise em gaming, a RealFevr quer tornar-se numa plataforma de NFT totalmente nova. Para já, entre os colecionáveis da startup especializada na comercialização de NFT de futebol em formato vídeo incluem momentos como Bruno Fernandes, que é embaixador global e acionista da RealFevr, entre outros.