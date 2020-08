Startup japonesa capta 28 milhões para missão à lua

A ronda de financiamento foi liderada por um veículo de investimento gerido pelo Incubate Fund, que conta também com a participação do Space Frontier Fund, Takasago Thermal Engineering e Mitsui Sumitomo Insurance, segundo o comunicado divulgado pela ispace esta semana. Com isso, o montante total levantado pela empresa subiu para cerca de 125 milhões de dólares.





A ispace foi fundada há uma década para disputar o Lunar XPrize do Google, um prémio de 20 milhões de dólares para a primeira equipa com financiamento privado que conseguisse pousar na lua, percorrer 500 metros e transmitir a missão em vídeo de alta definição para a Terra.





A competição terminou sem um vencedor em 2018, mas várias equipas persistiram, apostando que o aumento dos gastos governamentais com missões lunares e a queda do custo de atingir a órbita poderiam sustentar um pequeno segmento de aspirantes a exploradores espaciais.





A ispace autodenomina-se como a versão lunar da FedEx e pretende ganhar dinheiro a fazer o transporte de equipamento científico e bens comerciais para a lua.





A companhia planeia realizar a sua primeira missão à lua em 2022 e uma segunda missão no ano seguinte para explorar a superfície da lua com um veículo. Os dados de imagem, telemetria e ambientais recolhidos durante essas duas viagens ajudarão a empresa a lançar uma plataforma para ajudar clientes no planeamento das suas próprias missões.





"Esse novo investimento e lançamento do nosso novo conceito de oferta de dados lunares não apoiarão apenas o desenvolvimento constante do negócio da ispace, como também provarão que a ispace poderá liderar o desenvolvimento da economia lunar, a nível global, aumentando a presença da humanidade no espaço e criando um mundo mais sustentável", afirmou o fundador Takeshi Hakamada no comunicado.