Tecnológica Dahua vai instalar “showroom” em Portugal

O mesmo espaço funcionará como um local para formação e certificação, além de contar ainda com uma "equipa para consultoria técnica de pré-venda e assistência pós-venda para clientes e parceiros".



A Dahua Technology, que tem estabelecidas 58 subsidiárias e escritórios de representação na região da Europa, América do Norte, África e Ásia-Pacífico, já implantou produtos e soluções em 180 países, em áreas que vão desde as cidades inteligentes até retalho, banca e finanças ou energia.



A empresa foi a responsável pela instalação de soluções em projetos como os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, ou ainda no aeroporto internacional de São Paulo, no Brasil.



À semelhança de outras tecnológicas chinesas do segmento de serviços de vigilância, a Dahua consta desde 2019 da "lista negra" dos Estados Unidos, elaborada pelo Departamento de Comércio norte-americano.

A partir de outubro, a tecnológica de origem chinesa Dahua Technology, que desenvolve soluções e serviços inteligentes de "Internet of Things" para a área da segurança, vai contar com um "showroom" em Portugal. De acordo com a informação divulgada pela empresa, esta será uma forma de responder ao pedidos dos clientes e de "oferecer um suporte adequado" ao mercado português. Este "showroom" estará instalado no Edifício Zenith, em Miraflores.Será neste espaço que a empresa apresentará as diferentes soluções que desenvolve na área da vigilância com recurso a dispositivos conectados, como as soluções de proteção de perímetro que recorrem à inteligência artificial e a produtos de imagem térmica ou radar, por exemplo. De acordo com a nota da empresa, foi também instalado neste espaço um "sistema de segurança integrado com plataforma de software DSS", a sigla utilizada para um sistema com apoio à decisão.