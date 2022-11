Tesla encerra o maior "showroom" na China

A Tesla fechou o seu maior "showroom" na China, num passo que marca a estratégia da marca no seu segundo maior mercado. A informação está a ser avançada pela Reuters que cita duas pessoas com conhecimento da matéria."O contrato [da Tesla] connosco expirou e a Tesla decidiu não estender", explicou um membro do staff do centro comercial onde estava localizado o "showroom".A loja abriu em 2013, em Pequim, e foi a primeira do género na China, tendo sido depois renovada em 2018, passando a ocupar dois andares. No total, a fabricante de carros elétricos tem mais de 200 localizações no país, onde é possível ver o carros e realizar um "test-drive".Em setembro de 2021 a Reuters já tinha noticiado que a Tesla estaria a planear uma mudança na forma como vende carros na China, influenciada também pela diminuição do uso do automóvel devido às restrições de covid-19 no país.A empresa liderada por Elon Musk tem também estado a estudar a abertura de oficinas em zonas suburbanas, mas que sejam mais baratas, numa tentativa de melhorar o serviço oferecido aos consumidores. Com esse objetivo a empresa tem estado a contratar mecânicos e outros funcionários, tendo ainda 305 vagas de emprego em aberto no país.Nos primeiros nove meses de 2022, a Tesla vendeu 318.151 veículos, uma subida de 55% face ao mesmo período do ano passado, de acordo com dados divulgados pela associação de carros de passageiros chineses. De uma forma mais geral, a venda de veículos elétricos e híbridos aumentou 113,2% em 2022.