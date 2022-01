TikTok é a marca que mais cresce no mundo, Apple a mais valiosa

A indústria tecnológica continua a ser a grande líder entre as marcas mundiais, com o TikTok a atingir este ano um crescimento de 215%. A Apple mantém o título de marca mais valiosa, seguida pela Amazon e pela Google, segundo o Relatório Brand Finance Global 500 de 2022. Por outro lado, as vacinas contra a covid-19 fizeram disparar o crescimento da indústria farmacêutica, enquanto o turismo está ainda em níveis pré-pandemia, revela também o estudo divulgado esta quarta-feira.

O TikTok, que atingiu altos índices de popularidade durante a pandemia e sobretudo entre os adolescentes, viu triplicar o valor da sua marca, que passou de 18,7 mil milhões de dólares em 2021 para 59 mil milhões este ano, um crescimento que lhe valeu a conquista do 18º lugar entre as 500 marcas mais valiosas do mundo e o estatuto de novo participante mais alto no ranking Brand Finance Global 500 2022.

A liderança continua a pertencer à Apple, que detém o título de marca mais valiosa do mundo, com valores recorde de mais de 355 mil milhões de dólares, seguida pela Amazon e Google. A indústria tecnológica continua, de resto, a ser a que mais valor concentra. Em segundo lugar surge a distribuição, que registou crescimentos na ordem dos 46% durante a pandemia de covid-19.

"Com as restrições da covid-19 ainda em vigor em todo o mundo ao longo de 2021, os serviços de entretenimento digital, mídia social e streaming tiveram um crescimento contínuo, e a ascensão do TikTok é uma prova de como o consumo de mídia está a mudar", refere a Brand Finance em comunicado. "Com sua oferta de conteúdo de fácil percepção e entretenimento, a popularidade da aplicação espalhou-se pelo mundo" e, ao mesmo tempo, disponibilizou mais uma forma de as pessoas se relacionarem e manterem em contacto durante os períodos de confinamento.

O Tik Tok ultrapassou em 2021 os mil milhões de utilizadores e tornou-se na app com mais instalações, tanto na Google Play Store para Android, como na App Store da Apple.

Dentro do mesmo registo, outra marca igualmente em destaque foi a WeChat, uma aplicação de mensagens instantâneas desenvolvida pela empresa chinesa Tencent. A WeChat surge como a marca mais forte do mundo pelo segundo ano consecutivo, com uma pontuação máxima de 93,3 em 100 e classificação AAA+.

O relatório agora divulgado mostra, por outro lado, que se registou um crescimento exponencial ao nível da indústria farmacêutica, devido sobretudo ao desenvolvimento das vacinas contra o novo coronavírus.

Já o turismo, um dos grandes prejudicados pela pandemia, continua em níveis pré-covid.

Dois terços das grandes marcas são dos Estados Unidos e a China, mas verifica-se que a Índia registou, durante a pandemia, o crescimento mais rápido entre os principais países, com um aumento de 42%.

De referir ainda que, Satya Nadella, da Microsoft, aparece em primeiro lugar no Brand Finance Brand Guardianship Index 2022, que avalia os 250 melhores CEO do mundo.