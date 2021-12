TikTok entra no mundo da restauração e põe receitas virais na ementa

Leia Também Distribuir dinheiro ou dar carros: a receita viral que permitiu a um jovem de 22 anos conquistar milhões no YouTube

Depois de mostrar aos milhões de utilizadores receitas práticas em vídeos curtos, o TikTok vai agora apostar no negócio da restauração. E, de acordo com a Bloomberg , a aplicação chinesa não entra sozinha nesta aposta. Numa parceira com a Virtual Dining Concepts, uma empresa que cria restaurantes virtuais, apenas com entregas, recorrendo a cozinhas "fantasma", o TikTok tem planos para espalhar este conceito por várias cidades dos Estados Unidos, a partir de março de 2022.A empresa tenta, assim, capitalizar uma área em expansão na plataforma, a das receitas e gastronomia, onde alguns vídeos conquistam milhões de visualizações em poucos dias.O co-fundador da Virtual Dining Concepts explicou à Bloomberg que estão planeados 300 restaurantes nos Estados Unidos no lançamento, mas que até ao final de 2022 o objetivo ultrapassa os mil restaurantes no país.Sendo um restaurante que funcionará apenas por entregas, são necessárias cozinhas para assegurar a confeção dos produtos. De acordo com a informação avançada, os TikTok Kitchen vão recorrer a algumas cadeias de restaurantes nos EUA, como o Buca di Beppo ou o Bertucci’s.Depois de mostrar ao mundo receitas como a massa com queijo feta no forno - que até é descrita como "massa do TikTok" - serão justamente alguns desse prato a integrar a ementa destes restaurantes. O menu vai mudar a cada trimestre, estando dependente da popularidade das diferentes receitas na aplicação. Assim, se a "massa do TikTok" perder força nas pesquisas, pode perder o lugar na ementa.A Virtual Dining Concepts é a empresa responsável por parcerias com outros nomes das redes sociais, depois de ter lançado um menu com o youtuber Mr. Beast, uma franquia de hamburgueres, onde cada hamburguer custa cerca de 6,99 dólares (6,17 euros). Além dessa parceria, a empresa tem ainda conceitos como o Mariah’s Cookies, numa parceria com a cantora norte-americana Mariah Carey.