Tribunal condena Google a pagar 11,4 milhões por violação de privacidade

A empresa pagou sete milhões de dólares em 2013 para resolver um processo em 38 estados norte-americanos, incluindo a Califórnia, e disse que apagaria todas as informações privadas recolhidas. Os veículos ainda tiram e transmitem fotos panorâmicas, mas a Google garante que não recolhem mais dados de Wi-Fi privados.



A decisão desta segunda-feira envolveu um processo separado em São Francisco, que em 2018 proibiu a multinacional de voltar a recolher dados privados e obrigou ao pagamento dos 13 milhões de dólares a nova instituições que promovem os direitos de privacidade. A multa foi, no entanto, contestada pela empresa.

A Google vai ter de pagar mais 13 milhões de dólares (cerca de 11,48 milhões de euros) por violação de direitos de privacidade. Em causa está a alegada recolha de dados pessoais, incluindo emails e palavras-passe, no processamento de dados para o Street View, que permite ver ruas no Google Maps.O tribunal onde o processo estava a ser julgado nos Estados Unidos rejeitou esta segunda-feira aceitar os argumentos da Google de que a multa aplicada à gigante tecnológica é "injusta", por o pagamento não ser direcionado para os visados no processo, mas sim grupos de defesa da privacidade na Internet.A decisão veio confirmar a condenação a uma pena de multa de 13 milhões de dólares por alegadamente ter recolhido ilegalmente dados de Wi-Fi (como nomes de utilizadores, senhas, emails e outras informações pessoais) de cerca de 60 milhões de pessoas que aderiram à ferramenta Street View.Três anos depois de ter enviado carros especialmente equipados para fotografar e transmitir vistas panorâmicas, através do Street View, a Google anunciou, em 2010, que iria parar com o programa, que foi apelidado de "WiSpy" depois de surgirem os primeiros relatos de recolha indevida de informação.