Ainda nos equipamentos de telecomunicações, destacam-se os acessórios para telemóveis, tablets e "wearables" com vendas de 41,2 milhões de euros, uma subida de 2,6%. As vendas de auriculares dispararam 51,8%, ascendendo a 32,5 milhões de euros.



No segmento de eletrónica de consumo, as televisões representaram 288,6 milhões de euros, mais 7,5% do que no ano anterior, algo que o diretor-geral da APED, Gonçalo Lobo Xavier, associa à realização do Mundial de futebol no ano passado. As mini colunas de som registaram um crescimento de 9,8%, para 18,2 milhões, enquanto as câmaras de vídeo sofreram uma quebra de 14,2%, para os oito milhões de euros.



O responsável destacou os crescimentos registados nos segmentos de grandes eletrodomésticos (6,8%), que, disse, poderá estar relacionado com o forte dinamismo do mercado imobiliário e do alojamento local, e nos pequenos eletrodomésticos (7,1%), onde se destacaram os aspiradores, com uma subida de 13,9%, para 51,5 milhões de euros, e as máquinas de bebidas, que cresceram 8,3%, para 31,4 milhões.



No segmento de entretenimento, os livros registaram um aumento de 1,1% nas vendas, para os 148,6 milhões de euros, enquanto as consolas de jogos subiram 10,3%, para 52,7 milhões, e o software apresentou um incremento de 3,3%, atingindo os 51,6 milhões de euros.

As vendas de smartphones em Portugal cresceram 8% no ano passado, atingindo um valor de 485,3 milhões de euros, revelou esta quarta-feira a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) num encontro com a imprensa para a apresentação do barómetro de vendas da APED 2018.Em termos absolutos, as vendas de smartphones aumentaram praticamente 36 milhões de euros face a 2017.