Vendas mundiais de smartphones interrompem série de sete trimestres em queda

As vendas mundiais de smartphones aumentaram 0,8% no terceiro trimestre, para 358,3 milhões de dispositivos, pondo fim a uma série de sete trimestres de queda, revelou a consultora tecnológica IDC. Face ao trimestre anterior, as vendas de smartphones cresceram 8,1%.





A IDC destaca a Índia como líder da recuperação das vendas de dispositivos nos mercados emergentes, os principais responsáveis pelo crescimento global.

As marcas chinesas contribuíram de forma decisiva, com a Huawei, por exemplo, a duplicar as vendas na China no terceiro trimestre.

Os problemas enfrentados pela fabricante chinesa, com as acusações de falhas de segurança, beneficiaram principalmente a Samsung, assinala a IDC.

A Samsung aumentou as vendas no terceiro trimestre em 8,3% em termos homólogos, para 78,2 milhões de dispositivos, reforçando a liderança do mercado global com uma quota de 21,8%.

A Huawei viu as vendas dispararem 28,2%, atingindo 66,6 milhões de unidades e aumentando a quota de mercado em quatro pontos percentuais, para 18,6%.

Já a Apple registou um decréscimo de 0,6%, com 46,6 milhões de iPhones vendidos.

A chinesa Xiaomi também sofreu uma quebra nas vendas, com menos 3,3% dispositivos entregues, para 32,7 milhões de smartphones.

A fechar o top 5 encontra-se a também chinesa Oppo, com 31,2 milhões de unidades, o que traduz uma subida de 4,1%.