VisionWare muda sede para o Porto e passa dos 100 profissionais

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Fundada em 2005, “a empresa pioneira que se apresentou ao mercado como uma especialista exclusiva no tema da cibersegurança” está de malas aviadas de Matosinhos para a Invicta, onde pretende sediar-se em meados do próximo mês. “A nova sede da VisionWare será assente numa moradia típica do Porto, situada numa zona nobre da cidade, na freguesia de Paranhos”, revelou ao Negócios o fundador e CEO da tecnológica, Bruno Castro.

...