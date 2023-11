Web Summit: Startup Portugal apoia 115 empresas portuguesas na edição deste ano

A Startup Portugal vai apoiar 115 'startups' nacionais na Web Summit, que decorre entre 13 e 16 de novembro, tendo as empresas uma média de dois anos de existência e 13 milhões de euros de investimento, segundo um comunicado.As 'startups' representam "uma ampla gama de setores, incluindo tecnologia, saúde, educação, finanças e sustentabilidade", de acordo com a mesma nota."As 115 'startups', inseridas no programa Road 2 Web Summit, têm uma média de dois anos de existência e estima-se que já levantaram um investimento total de 13 milhões de euros", adiantou a organização.Segundo a mesma nota, as empresas destacam-se ainda por praticarem "salários médios que superam em 30% a média nacional", pela qualificação, utilização de Inteligência Artificial, presença internacional, independência financeira, foco em setores estratégicos, diversidade e impacto social."As 'start-ups' que recebem apoio do programa Road 2 Web Summit desempenham um papel significativo no fomento do crescimento e da inovação da economia portuguesa, sendo que desde o início do nosso programa, já apoiamos um total de 800 'startups' inovadoras", disse António Dias Martins, diretor executivo da Startup Portugal, citado na mesma nota.O Road 2 Web Summit é "uma colaboração estratégica entre a Startup Portugal e a Web Summit, destinada a selecionar jovens 'startups' para participarem no evento tecnológico", recordou o comunicado.O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recebeu hoje as 115 'startups', numa cerimónia que contou ainda com António Dias Martins, com o ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva e Artur Pereira, VP, Country Manager Portugal & Brasil da Web Summit, segundo o comunicado.