Segundo a empresa liderada por Cláudia Azevedo, a aquisição da iServices "irá reforçar as capacidades da Worten na sua oferta de serviços".



Sonae fechou 11 lojas Worten em Espanha este ano



No comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Sonae indica ainda que já encerrou 11 lojas da Worten em Espanha desde o início do ano, duas das quais já em novembro.



Estes encerramentos, estavam previstos no programa de ajustamento da operação de Espanha em curso e respeitam a lojas com prejuízos. Adicionalmente, "já foi completada uma otimização adicional dos custos na sede local", assinala a empresa.

A Worten, cadeia de retalho eletrónico da Sonae, chegou a acordo recentemente para a compra da totalidade da iServices, uma empresa portuguesa especializada na reparação de smartphones que conta com 15 lojas, anunciou esta quarta-feira a Sonae.A operação, refere a Sonae, está ainda dependente das "aprovações obrigatórias", incluindo da Autoridade da Concorrência.